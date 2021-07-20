الكوني في تهنئة عيد الاضحى: ندعو الله أن نعبر بالبلاد نحو موعدها مع التاريخ في 24 ديسمبر

هنأ نائب رئيس المجلس الرئاسي موسى الكوني، الثلاثاء، الشعب الليبي بمناسبة عيد الاضحى المبارك، داعيا الله ان يعيد هذه المناسبة العظيمة وقد أسعف الله بلادنا بمخرج عدل وسلام والعبور نحو الموعد مع التاريخ في الرابع والعشرين من ديسمبر .

وقال الكوني في تدوينة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر» مهنئا بالعيد «وإن وخزه كثير وجع، يبقى العيد منفرج أمل، وإشراق نور له بذاته، وإذ اهنئكم بإطلالته المباركة، اتضرع إلى الله أن يعيده علينا وقد أسعفنا بمخرج عدل، وسلام هو الغاية والوسيلة، وأن يوفقنا في هذه الساعات، لأن نعبر باليلاد نحو موعدها مع التاريخ في 24 ديسمبر» وأضاف «العيد عندئذ سيكون انتصار وطن».

على صعيد متصل، وفي رسالة تهنئة بالعيد الإثنين، قال رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي: «ندعو الله أن يوفقنا لتحقيق مزيد الاستقرار في البلاد، والوصول بها إلى الاستحقاق الانتخابي، وأن يعم الرخاء جميع أرجائها».

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا