المنفي يؤدي صلاة العيد في طبرق

أدى رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، اليوم الثلاثاء صلاة عيد الأضحى المبارك، بساحة مسجد الفتح بمدينة طبرق دار السلام، مع الأهالي والأعيان بالمدينة.

وأكد المنفي بهذه المناسبة على أهمية التمسك بقيم التسامح والتضحية، مشيراً إلى جهود المجلس الرئاسي في تحقيق المصالحة الوطنية، كخيار أمثل لإعادة الاستقرار ولم شمل أبناء الوطن بحسب المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي.

وأعرب المنفي عن تمنياته أن يعود هذا العيد على الأمة الليبية، بالخير والاستقرار والسلام، وأن يجنبنا شر المحن والأوبئة.