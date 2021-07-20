وزارة التعليم تعلن موعد استئناف الدراسة

أعلنت وزارة التربية والتعليم موعد استئناف الدراسة بعد إيقافها كإجراء احترازي لمنع انتشار فيروس كورونا.

وقال مدير عام المركز الوطني للامتحانات السيد أحمد مسعود في خطاب موجه لمراقبي التربية والتعليم بالبلديات أن استئناف الدراسة سيكون يوم 31 يوليو 2021 وامتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني لسنوات النقل في موعدها المحدد مسبقا 7 أغسطس 2021 وذلك بناء على توصيات اللجنة الاستشارية العلمية بوزارة التربية والتعليم بإيقاف الدراسة لمدة اسبوع بعد إجازة عيد الأضحى حرصا على سلامة الطلاب.