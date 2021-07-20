طقس ليبيا ودرجات الحرارة لثلاثة أيام بدءً من اليوم الثلاثاء 20 يوليو 2021

نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية تفاصيل الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الأيام الثلاثة القادمة، بدايةً من اليوم الثلاثاء 20 يوليو 2021.

ووفقا للملخص العام للنشرة حيث تبقى الأجواء معتدلة على اغلب مناطق الشمال مع تكاثر للسحب من حين لأخر، بينما تبقي الحرارة مرتفعة على مناطق الجنوب .

رأس إجدير حتى سرت–سهل الجفارة جبل نفوسة :-

• الطقس:السماء صافية إلى قليلة السحب تتكاثر أحيانا علي بعض المناطق .

• الرياح:شمالية إلي شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

• درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (29- 32) مْ على الساحل، وتسجل مابين (33 -37 ) مْ على دواخل.

الخليج -سهل بنغازي حتى أمساعد – الواحات – مراده:-

• الطقس:السماء قليلة السحب تتكاثر من حين لأخر مع احتمال سقوط أمطار متفرقة علي المنطقة الممتدة من (بنغازي حتي مرتفعات الجبل الأخضر).

• الرياح: شمالية إلي شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة على بعض المناطق .

• درجات الحرارة القصوى:تتراوح مابين (28- 31) مْ،ومابين (34- 39) مْ على اجدابيا – جالو والجغبوب.

الجفرة – سبها-غـات-غدامس-الحمادة:-

• الطقس:السماء صافية إلى ظهور بعض السحب المتفرقة .

• الرياح: شمالية شرقية سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة.

• درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (38- 42) مْ.

الكفرة- السرير- تازربو:-

• الطقس:السماء صافية إلى ظهور بعض السحب المتفرقة.

• الرياح:شمالية إلي شمالية غربية سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة .

• درجات الحرارة القصوى:تتراوح مابين (38- 41) مْ.

غروب الشمس على مدينة طرابلس لهذا اليوم الساعة (20:13). شروق الشمس ليوم الغد الساعة (06:12).

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