أمن شحات: ممنوع مبيت الزوار في ميناء سوسة والمنطقة الأثرية في أيام العيد

أعلنت مديرية أمن شحات، اليوم الثلاثاء، جانبا من خطتها الأمنية المعدة للتنفيذ، خلال أيام عيد الأضحى المبارك، مطالبة الزوار بعدم المبيت في ميناء سوسة أو المنطقة الأثرية.

وقال بيان صادر عن مديرة أمن شحات: “السادة الزوار لبلدية شحات وبلدية سوسة.. بمناسبة عيد الأضحى مبارك أعاده الله على الجميع بالخير واليمن والبركات نود إعلامكم أنه يمنع المبيت في ميناء سوسة، كما يمنع المبيت في المنطقة الأثرية”.

وأضاف البيان “يمنع المبيت في الغابات بمدخل المنطقة الأثرية، كما أن الطريق المؤدية للمنطقة الأثرية ستكون في اتجاه واحد فقط من دخول للمنطقة الأثرية من مفترق الساعة وحتى نهاية المنطقة في اتجاه واحد فقط وسيتم إغلاق طريق الرجوع منها، وذلك طيلة أيام العيد تفادياً للازدحام نظراٍ لضيق الطريق وخطورتها”.

وتابع “نطالب المواطنين بإطفاء النيران عقب ترك الأماكن التي يتنزهون فيها في الغابات والحدائق، وذلك تجنبًا لاندلاع الحرائق، وندعوهم لإبلاغ الجهات المختصة حال مشاهدة اندلاع حريق من أجل تدخل فرق الإطفاء لإطفائها، وتجنب اتساع رقعة الحرائق في المنطقة ما يتسبب في حدوث خسائر بالأراضي الخضراء”.