وزير الصحة يؤكد استقرار الوضع الوبائي

أكد وزير الصحة بحكومة الوحدة الوطنية علي الزناتي استقرار الوضع الوبائي فيما يتعلق بإصابات كورونا.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة الصحة أن الوزير تابع بعد صلاة العيد ومن داخل غرفة الطوارئ الوضع الوبائي بالمنطقة الشرقية الممتدة من سرت غربًا، وحتى امساعد شرقًا إلى الكفرة في الجنوب الشرقي للبلاد، وذلك للاطمئنان على الوضع الوبائي.

وأكد الزناتي من خلال التواصل مع المناوبين الموجودين بمراكز العزل، وحسب المعلومات الواردة للغرفة الرئيسية في بنغازي، استقرار الوضع ولا توجد أي إصابة جديد، مشيدًا بالدور الذي يقوم به الأطباء المناوبين في التواصل ورصد المستجدات مع جميع المدن بحسب المكتب الإعلامي لوزارة الصحة.

وأشارت وزارة الصحة إلى أن غرفة الطوارئ بالمنطقة الشرقية تتضمن (13) مركزًا للعزل وهي: سرت، بن جواد، البريقة، اجدابيا، جالو، تازربو، الكفرة، طبرق، درنة، المرج، شحات، برج الأمل، الهواري.