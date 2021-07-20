وزارة الداخلية: تنفيذ خطة لتأمين مدينة شحات

أعلنت وزارة الداخلية تنفيذ خطة أمنية لتأمين مدينة شحات ومنع أي خروقات أمنية محتملة خلال أيام عطلة العيد.

وأكدت وزارة الداخلية عبر صفحتها بموقع “فيسبوك” أن مديرية أمن شحات تبذل جهودا لتأمين ومنع أي خروقات أمنية محتملة خلال أيام عطلة العيد وذلك من خلال تنفيذ الخطة المعدة ضمن النطاق الإداري لمديرية أمن شحات، بمشاركة مراكز الشرطة وقسم المرور وشرطة النجدة، بالإضافة إلى البحث الجنائي وقوة التدخل السريع.

وتهدف الخطة إلى تعزيز الوجود الأمني والميداني حول الحدائق والمنتزهات والمجمعات التجارية، وتنظيم حركة السير على الطرقات العامة.