في صبيحة العيد.. “الزناتي” يتابع الوضع الوبائي بالمنطقة الشرقية

حرص وزير الصحة بحكومة الوحدة الوطنية الدكتور علي الزناتي، على التوجه إلى غرفة الطوارئ، صباح أول أيام عيد الأضحى، لرصد ومتابعة تطورات الوضع الوبائي بالمنطقة الشرقية الممتدة من سرت غربًا، حتى امساعد شرقًا إلى الكفرة في الجنوب الشرقي للبلاد.

جاء هذا التحرك من قبل وزير الصحة بهدف رصد الملاحظات الجديدة في مسار الوضع الوبائي.

وبعد التواصل مع المناوبين الموجودين في مراكز العزل، وبناءً على المعلومات الواردة للغرفة الرئيسة في بنغازي، قال “الزناتي”: الوضع مستقرٌ، ولا توجد أي إصابة جديدة.

وأشاد بالدور الذي يقوم به الأطباء المناوبون في التواصل ورصد المستجدات مع جميع المدن.

وتشمل غرفة الطوارئ بالمنطقة الشرقية 13 مركزًا للعزل، هي “سرت، بن جواد، البريقة، اجدابيا، جالو، تازربو، الكفرة، طبرق، درنة، المرج، شحات، برج الأمل، والهواري”.

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