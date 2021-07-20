الزناتي: استقرار الوضع الوبائي بالمنطقة الشرقية

أكد وزير الصحة بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة د. علي الزناتي، الثلاثاء، استقرار الوضع الوبائي بالمنطقة الشرقية حسب المعلومات الواردة للغرفة الرئيسية في بنغازي، وقال: «لا توجد أي إصابة جديدة، مشيدا بالدور الذي يقوم به الأطباء المناوبون في التواصل ورصد المستجدات مع جميع المدن».

وتابع الزناتي الوضع الوبائي بالمنطقة الشرقية بعد صلاة عيد الأضحى المبارك ومن داخل غرفة الطوارئ بالمنطقة الشرقية الممتدة من سرت غربا، وحتى امساعد شرقا إلى الكفرة في الجنوب الشرقي للبلاد، للاطمئنان على الوضع الوبائي، وفق المكتب الإعلامي للوزارة.

يشار إلى أن غرفة الطوارئ بالمنطقة الشرقية تتضمن 13 مركزا للعزل في سرت، بن جواد، البريقة، أجدابيا، جالو، تازربو، الكفرة، طبرق، درنة، المرج، شحات، برج الأمل، والهواري.

وفي وقت سابق اليوم، أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض تسجيل 1781 إصابة جديدة بالوباء، ليصل إجمالي الإصابات بالفيروس إلى 226 ألفا و701 حالة، منها 38 ألفا و916 نشطة، و184 ألفا و476 متعافيا، و3309 متوفين، منذ بدء انتشار الوباء في البلاد، مارس العام الماضي.

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