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مفوضية الانتخابات: التسجيل بسجل الناخبين متاح خلال أيام العيد

تم النشر منذُ 18 ثانية
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

أكدت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات أن التسجيل في سجل الناخبين سيظل متاحا طيلة الشهر الحالي بما في ذلك أيام العيد داعية جميع المواطنين إلى الالتحاق بهذا الركب للمشاركة في بناء وطن ينعم بالاستقرار والنماء والسلام.

وأشارت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في رسالة تهنئة بمناسبة عيد الأضحى إلى عزمها على تحقيق تطلعات الليبيين الذين اختاروا المسار الديمقراطي والمشاركة في استحقاق 24 ديسمبر القادم من خلال تسجيلهم بسجل الناخبين التي تجاوز مليونين ونصف المليون ناخب.

وتقدمت المفوضية العليا للانتخابات بالتهاني لجميع الليبيين بخالص التهاني وأطيب الأمنيات بمناسبة عيد الأضحى.

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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