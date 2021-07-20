من داخل غرفة الطوارئ.. وزير الصحة يتابع الوضع الوبائي بالمنطقة الشرقية

قام وزير الصحة الدكتور “علي الزناتي”، اليوم الثلاثاء، أول أيام عيد الأضحى المبارك، بعد أداء صلاة العيد، بمتابعة الوضع الوبائي بالمنطقة الشرقية الممتدة من سرت غربًا، وحتى امساعد شرقًا إلى الكفرة في الجنوب الشرقي للبلاد، من داخل غرفة الطوارئ؛ وذلك للاطمئنان على الوضع الوبائي.

وأكد وزير الصحة، بحسب وكالة أنباء وال، على “استقرار الوضع وعدم وجود أي إصابات جديدة، وذلك من خلال التواصل مع المناوبين الموجودين بمراكز العزل، وحسب المعلومات الواردة للغرفة الرئيسية في بنغازي”، مشيدًا “بالدور الذي يقوم به الأطباء المناوبين في رصد المستجدات مع جميع المدن”.

تجدر الإشارة إلى أن غرفة الطوارئ بالمنطقة الشرقية تتضمن (13) مركزًا للعزل وهي: سرت، بن جواد، البريقة، اجدابيا، جالو، تازربو، الكفرة، طبرق، درنة، المرج، شحات، برج الأمل، الهواري.

وفي سياق متصل، أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، اليوم الثلاثاء، تسجيل 1781 إصابة جديدة بكورونا وتعافي 423 ووفاة 10 حالات.