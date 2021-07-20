39 % زيادة في حالات الإصابة يفيروس كورونا خلال أسبوع .. وطرابلس ومصراتة الأعلى

ارتفعت حالات الإصابة بفيروس كورونا في ليبيا بنسبة 39% خلال الأسبوع الماضي المنتهي يوم 18 يوليو الجاري، مقارنة بالأسبوع السابق، إذ أظهرت احصائية أسبوعية صادرة عن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، ارتفاع حالات الإصابة المؤكدة إلى 18 ألفا و 107 حالات، مقابل 10 آلاف و 926 إصابة، ووفاة 56 مصابا مقابل 30 وفاة.

وأوضحت الإحصائية أن يوم السبت 17 يوليو الجاري شهد أعلى إصابة مؤكدة خلال الأسبوع بتسجيل 4 آلاف و 61 حالة، تلاه يوم الأحد 18 يوليو الجاري الذي سجل 3425 حالة إصابة مؤكدة.

وأشارت إلى أن أعلى حالات مبلغ عنها كانت بمدينة طرابلس بواقع 5701 حالة منها 1452 حالة مخالطة، تلتها مدينة مصراتة يحوالي 4218 حالة منها 3957 حالة مخالطة، ثم الزاوية بـ1658 حالة لكنها لم تسجل حالات مخالطة، تبعتها مدينة زليتن بنحو 1179 حالة، منها 379 حالة مخالطة.

ووصل إجمالي الإصابات بالفيروس إلى 226 ألفا و701 حالة، منها 38 ألفا و916 نشطة، و184 ألفا و476 متعافيا، و3309 متوفين، منذ بدء انتشار الوباء في البلاد مارس العام الماضي.

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