طقس ليبيا: حرارة مرتفعة جنوبًا.. وطقس معتدل ببقية المناطق

نشر المركز الوطني للأرصاد تفاصيل الأحوال الجوية المتوقّعة على ليبيا، خلال الأيام الثلاثة القادمة، بدايةً من اليوم الثلاثاء.

وفي الملخص العام؛ أشار المركز إلى أن الأجواء تبقى معتدلةً على أغلب مناطق الشمال، مع تكاثر للسحب من حين إلى آخر، بينما تبقي الحرارة مرتفعةً على مناطق الجنوب.

رأس اجدير حتى سرت–سهل الجفارة جبل نفوسة:

الطقس: السماء صافيةٌ إلى قليلة السحب تتكاثر أحيانًا على بعض المناطق.

الرياح: شمالية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (29- 32) مْ على الساحل، وتسجل ما بين (33 -37 ) مْ على الدواخل.

الخليج -سهل بنغازي حتى أمساعد – الواحات – مراده:

الطقس: السماء قليلة السحب تتكاثر من حين إلى آخر مع احتمال هطول أمطار متفرقة علي المنطقة الممتدة من (بنغازي حتي مرتفعات الجبل الأخضر).

الرياح: شمالية إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة على بعض المناطق.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (28- 31) مْ،وما بين (34- 39) مْ على اجدابيا – جالو والجغبوب.

الجفرة – سبها-غـات-غدامس-الحمادة:

الطقس: السماء صافيةٌ إلى ظهور بعض السحب المتفرقة.

الرياح: شمالية شرقية سرعتها بين خفيفة ومعتدلة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (38- 42) مْ.

الكفرة- السرير- تازربو:

الطقس: السماء صافيةٌ مع ظهور بعض السحب المتفرقة.

الرياح: شمالية إلى شمالية غربية سرعتها بين خفيفة ومعتدلة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (38- 41) مْ.

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