ليبيا تشارك في اجتماع أوبك لمراجعة حالة سوق النفط

شارك وزير النفط والغاز بحكومة الوحدة الوطنية محمد عون في الاجتماع الوزاري عبر الدائرة الافتراضية لتحالف أوبك بهدف مراجعة حالة سوق النفط من حيث الإمدادات والطلب ومستوى المخزون.

وبينت الحكومة عبر منصة “حكومتنا” أن عون بحث في اجتماع مجموعة أوبك مراجعة حالة سوق النفط من حيث الإمدادات ومستوى المخزون إلى جانب بحث التزام الدول الأعضاء في إعلان التعاون بمعدات الإنتاج وتجديد الاتفاق المبرم في أبريل 2020 حتى نهاية ديسمبر 2022 مع التأكيد على استمرار الاجتماعات لمراقبة حالة السوق وتعديل معدلات الإنتاج.