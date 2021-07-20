أبو بكر سعيد: تمرير مقترح “توزيع الدوائر الانتخابية” يحتاج لموافقة 120 نائبا

قال عضو مجلس النواب أبو بكر سعيد، إن مقترح رئيس المفوضية العليا للانتخابات عماد السائح، بشأن توزيع الدوائر الانتخابية «بعيد كل البعد عن المساواة والعدالة، ولا يخدم ترسيخ مبدأ سيادة القانون والمواطنة، وترهونة لا تطالب إلا بحقوقها الدستورية والقانونية كباقي المدن».

وأضاف سعيد في تصريحات صحفية رصدتها “الساعة 24″، أن «هذا الموضوع يحتاج لأن يمرر من قبل مجلس النواب بالموافقة عليه بمجموع 120 صوتاً”.

وتساءل: “لماذا لم يُبق على نفس التقسيم السابق رغم عدم عدالته؟ ألم يكن من الأفضل ترك هذه المسألة الحرجة للمرحلة الدائمة، أي ما بعد الاستفتاء على الدستور؟”.

يشار إلى أن القانون المقترح لم ير النور بعد، ولم تعلن عنه المفوضية العليا للانتخابات.