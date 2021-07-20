المنقوش مهنئة بالعيد: سياستنا الخارجية قائمة على استرجاع سيادتنا وحماية مصالحنا

هنأت نجلاء المنقوش وزيرة الخارجية والتعاون الدولي، بعيد الأضحى المبارك، موجهة رسالة لموظفي الوزارة.
وقالت المنقوش في رسالتها، التي اطلعت عليها “الساعة24″:” الزميلات والزملاء الأعزاء موظفو وزارة الخارجية والتعاون الدولي يطيب لي أن أهنئكم بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك؛ أعاده الله علينا وعلى بلادنا بالخير والسلام واليُّمن والبركات، تتجسد في العيد قيم التضحية والإيثار والتكافل والتسامح وهو ما نحتاج إليه في هذه الأوقات التي تمر بها بلادنا”.
وتابعت:” إن إجازة العيد ليست فقط فرصة جيدة للترويح عن النفس والمعايدات بل هي أيضا سائحة لتعزيز العزيمة وشحذ الهمم للمضي قدما في استئناف السعي نحو ما نصبو إليه من ارتقاء وتطوير في مستوى العمل الدبلوماسي؛ لتنفيذ سياستنا الخارجية القائمة على استرجاع سيادتنا وحماية مصالح بلادنا في الخارج ورعاية ودعم مواطنينا القاطنين في دول العالم، وإنني أثَمنُ عالياً إخلاصكم وتفانيكم في تأدية مهامكم الوطنية وستجدون مني كل الدعم والمؤازرة دائما”.
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