المنقوش مهنئة بالعيد: سياستنا الخارجية قائمة على استرجاع سيادتنا وحماية مصالحنا

هنأت نجلاء المنقوش وزيرة الخارجية والتعاون الدولي، بعيد الأضحى المبارك، موجهة رسالة لموظفي الوزارة.

وقالت المنقوش في رسالتها، التي اطلعت عليها “الساعة24″:” الزميلات والزملاء الأعزاء موظفو وزارة الخارجية والتعاون الدولي يطيب لي أن أهنئكم بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك؛ أعاده الله علينا وعلى بلادنا بالخير والسلام واليُّمن والبركات، تتجسد في العيد قيم التضحية والإيثار والتكافل والتسامح وهو ما نحتاج إليه في هذه الأوقات التي تمر بها بلادنا”.

وتابعت:” إن إجازة العيد ليست فقط فرصة جيدة للترويح عن النفس والمعايدات بل هي أيضا سائحة لتعزيز العزيمة وشحذ الهمم للمضي قدما في استئناف السعي نحو ما نصبو إليه من ارتقاء وتطوير في مستوى العمل الدبلوماسي؛ لتنفيذ سياستنا الخارجية القائمة على استرجاع سيادتنا وحماية مصالح بلادنا في الخارج ورعاية ودعم مواطنينا القاطنين في دول العالم، وإنني أثَمنُ عالياً إخلاصكم وتفانيكم في تأدية مهامكم الوطنية وستجدون مني كل الدعم والمؤازرة دائما”.