تقرير بريطاني: وثيقة مسربة من الاتحاد الأوروبي تبين مساع لكبح نفوذ تركيا في ليبيا

ليبيا – أكد تقرير إخباري نشرته صحيفة “إي يو أوبزرفر” البريطانية عزم الاتحاد الأوروبي إرسال بعثة عسكرية إلى ليبيا وفقا لوثيقة مسربة من تكتل دول أوروبا.

التقرير الذي تابعته وترجمته صحيفة المرصد أشار إلى أن هذا العزم يأتي في إطار مساع دولية لإخراج المرتزقة من البلاد بهدف ضمان انتقال سياسي سلمي يتوج بانتخابات رئاسية وتشريعية بحلول الـ24 من ديسمبر المقبل لأن وجود هؤلاء مع القوات الأجنبية المعرقل الأبرز لعملية الانتقال.

وتابع التقرير إن الاتحاد الأوروبي لطالما عبر عن دعمه ومناشدته لإخراج المرتزقة

القوات الأجنبية من ليبيا إلا أن تعنت بعض الجهات حمل الأوروبيين على التفكير في التدخل العسكري مبينا إن الهدف من إرسال البعثة العسكرية هو كبح نفوذ تركيا وتدخلاتها في البلاد.

وأضاف التقرير إن العديد من المقاتلين الأجانب جعلوا من ليبيا مرتعا لهم في ظل استمرار تجارة النفط والأسلحة والبشر مؤكدا أن الأتراك لا زالوا ينتهكون قرارات الأمم المتحدة من خلال تدريب قوات مسلحة في ليبيا ورفض عمليات تفتيش شحنات الأسلحة المشبوهة.

وأختتم التقرير بالإشارة إلى ما شددت عليه الوثيقة المسربة حول مواصل تركيا لهذه التجاوزات وهو ما دفع الاتحاد الأوروبي إلى اقتراح مشاركة جيشه بتفويض رسمي للرد على هذا النهج التركي من جهة والمساهمة في دعم إصلاح القطاع الأمني في ليبيا من جهة أخرى.

ترجمة المرصد – خاص

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