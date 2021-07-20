سكاي نيوز عربية: تحركات تركية لإعادة إحياء مصنع الـ51 الحربي في بني وليد

ليبيا – كشف تقرير إخباري نشرته قناة سكاي نيوز عربية عن قيام شركات تركية لصناعة الأسلحة بتنفيذ أعمال تجهيز في مصنع “51” الحربي في مدينة بني وليد.

التقرير الذي تابعته صحيفة المرصد نقل عن مصادر مطلعة قولها إن الهدف من ذلك هو إعادة المصنع للعمل مجددا مشيرة لحضور وفد تركي أمني ضم عددا من ممثلي تلك الشركات إلى الـ”51″ في الـ31 مايو الماضي لمعاينة المكان والتحضير من أجل إداراته بشكل كامل.

ووفقا للمصادر تسعى الشركات التركية إلى استخدام المصنع كنقطة لتقديم الدعم الفني لأسلحة الميليشيات التركية الصنع بعض الإصدارات الغربية إضافة إلى توفير الذخائر والمقذوفات المختلفة خصوصا للطائرات المسيرة من خلال استغلال موقع مدينة بني وليد الإستراتيجي في وسط البلاد.

وأضاف التقرير إن هذا الموقع يشكل نقطة يمكن تقديم الدعم منها إلى المجموعات المسلحة الموالية لأنقرة في مختلف المواقع غربي البلاد ويمكن استخدامه مستقبلا للعمليات خارج ليبيا ناقلا عن الكاتب الصحفي الحسين الميسوري قوله إن التحرك نتاج اتفاقية أمنية غير شرعية أبرمها المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق.

وأوضح الميسوري إن هذه الاتفاقية تبعها بروتوكولات تعاون مثلت اختراقا غير مسبوق لمؤسسات الدولة لا سيما بعد أن حصلت شركات تركية حصلت خلال مرحلة السلطة التنفيذية الحالية على عقود لتأمين المطارات والمنظومات الإلكترونية بها والأمن السيبراني وإدارة منظومة الجمارك بالموانئ.

وتابع الميسوري إن هذا الأمر يمثل سيطرة على مفاصل الدولة قي وقت لا يتوثع فيه إقدام تركيا على أي مغامرة عسكرية لتبقى تحركاتها في إطار ممارسة الضغط السياسي من أجل تحقيق مكاسب في الحوار السياسي الدائر حاليا في بين الأطراف الليبية.

بدوره رجح الباحث السياسي زاهي علاوي فرض عقوبات دولية على الشركات التركية المتورطة في خرق قرار الأمم المتحدة القاضي بحظر توريد الأسلحة إلى ليبيا مشددا على أن غض الطرف عن مثل تلك التجاوزات لن يطول خصوصا مع كثرة التقارير حولها.

وأضاف علاوي أن العالم سبق ورصد المعدات والأسلحة التركية المشبوهة التي جرى نقلها إلى ليبيا بالمخالفة للقرار الأممي وقد اكتشفت العملية الأوروبية “إيريني” العديد من المرات التي نقلت فيها سفن شحن تركية للأسلحة مع وجود مخاوف منذ شهور حول نقل مواد محظورة دوليا.

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