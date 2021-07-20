“الأمم المتحدة”: ساعدنا في تدريب 50 إمرأة في نالوت على صنع السلام

أفادت منظمة الأمم المتحدة للمرأة، بقيامها بدعم مشروع بالتنسيق مع دولة اليابان، ومنظمة المجتمع المدني بليبيا “لماذا أنا؟” من أجل تدريب 50 امرأة في مدينة نالوت على دور المرأة في صنع السلام.

وقالت المنظمة في إيجاز صحفي:” بفضل اليابان وبدعم من منظمة الأمم المتحدة للمرأة قامت منظمة المجتمع المدني “لماذا أنا؟” بتدريب 50 امرأة في نالوت، بليبيا، على دور المرأة في صنع السلام”.

يذكر أن بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، قد أعلنت الشهر الماضى، أن هناك دراسة لمشروع قانون مكافحة العنف ضد المرأة.

وذكرت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، في بيان لها، أن ذلك جاء خلال اجتماع هؤلاء الخبراء، في تونس العاصمة خلال الفترة من 16 إلى 18 يونيو لدراسة مشروع قانون مكافحة العنف ضد المرأة، وتضمنت أعمال اللقاء مراجعة شاملة لمشروع قانون 2017 الذي جرى تنقيحه بشكل جوهري وتعزيزه، والأهم من ذلك إدخال تحسينات كبيرة عليه.

وأوضحت البعثة الأممية أن هذه المجموعة – التي تضم نساءً ورجالاً – أجرت سلسلة من الاجتماعات الافتراضية خلال 2021، قبل اللقاء المباشر الذي انتهى أمس في تونس، بدعم من إدارة حقوق الإنسان وسيادة القانون والعدالة الانتقالية في بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، ومكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان، فضلاً عن هيئة الأمم المتحدة للمرأة وصندوق الأمم المتحدة للسكان.