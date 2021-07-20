شحنة معونات للأسر النازحة من مرزق في مدينة تراغن

تقرير / 218

بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، ومن أجل المساهمة في رفع المعاناة عن الأسر النازحة؛ وصلت إلى تراغن شحنة من المعونات الإنسانية مقدمة من جمعية “واعتصموا” للأعمال الخيرية.

وأُرسلت هذه الشحنة من المعونات الإنسانسة بالتعاون مع المجلس الاجتماعي لمناطق حوض مرزق والمجلس الاجتماعي في مدينة تراغن، مقدمة من جمعية “واعتصموا” للأعمال الخيرية، وسلمت إلى لجنة نازحي مرزق لتشرف على توزيع – حسب ما ذكره عمران عبد الله عضو اللجنة.

تحتوي شحنة المعونات على عدد من الأضاحي والمواد الغذائية، وبعض مستلزمات الأطفال .. وقال عضو اللجنة إن هذه المبادرة أضفت مع حلول عيد الأضحى المبارك البهجة والسرور على العائلات النازحة من مرزق في ظل الأوضاع الصعبة التي يعيشونها ما يستلزم تكاتف الجهود من أجل مساعدتهم ولو جزئيا.

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