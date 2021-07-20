مؤسسة “رويس براونشتاين” تنهي العقد المبرم مع باشاغا لتمثيله سياسياً

أعلنت مؤسسة الضغط السياسي الأميركية (رويس براونشتاين) أنها لم تعد تمثل سياسيا وزير الداخلية السابق فتحي باشاغا والذي يطمح لرئاسة ليبيا ولا الدعاية له بعد أنهت المؤسسة تسجيلها وشراكتها معه بعد أسابيع فقط من توقيع العقد.

وأفادت تقارير بأن براونشتاين وقعت في نهاية يونيو الماضي عقدا مدته “6” أشهر كان من المقرر تجديده سنويا لتمثيل فتحي باشاغا وفقا لنسخة تم تقديمها إلى وزارة العدل الأميركية.

ووفقا للملفات كان على الرئيس السابق للجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب إد رويس من المؤسسة هو وسامانثا كارل يودر المسؤولة السابقة في وزارة الخارجية ودوغ ماغواير، مساعدة باشاغا الذي يخطط للترشح لرئاسة ليبيا في انتخابات ديسمبر بالترويج لإجراء انتخابات حرة ونزيهة في البلاد ودعم جهود مكافحة الفساد المالي غير الهادفة للربح وكذلك مساعدة باشآغا في التواصل مع المسؤولين الأمريكيين.

وكان من المفترض أن تدر هذه الصفقة على المؤسسة 50 ألف دولار شهريا، وفقا لنسخة من العقد، لكن تم إنهاؤها في 9 يوليو وفقا لتقرير جديد الأسبوع الماضي ولم ترد مؤسسة براونشتاين على طلب للتعليق على أسباب إلغاء العقد.

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