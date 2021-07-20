استمرار أزمة الوقود في “الغريفة”

تقرير/218

تؤثر أزمة الوقود على حياة المواطنين في الغريفة،كشأن أغلب مدن الجنوب وبلداته وقراه.. ويعمل القائمون على المحطة الموجودة في المدينة بخطوات حثيثة لتوفير الوقود وتوزيعه وفق خطة موضوعة لأيام العيد، رغم تهالك المضخات وارتفاع درجات الحرارة.

وقال المشرف على المحطة “عيسى عمر” إن عملية التوزيع تتم ببطء وحسب المسجلين في قوائم الانتظار، في الوقت الذي يسعى فيه العاملون على المحطة لتبريد المضخات بالماء في محاولة لمساعدتها على الاستمرار بالعمل، لكن نقص الإمدادات يتسبب في ازدحام كبير للمواطنين خاصة أن نصيب هذه المحطة 30 ألف لتر في الأسبوع، وهي كمية لا تف باحتياجات المنطقة بحسب رأي المواطنين.

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