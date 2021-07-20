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المنفي: نأمل عودة الأمن والاستقرار لتشاد

تم النشر منذُ 7 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

جرى اتصال هاتفي مساء اليوم الثلاثاء، بين رئيس المجلس الرئاسي، الدكتور محمد المنفي، ورئيس المجلس العسكري الانتقالي في تشاد، الفريق ركن محمد إدريس ديبي.

وذكر المجلس الرئاسي الليبي في بيان طالعته “الساعة 24″، أن الجانبين تبادلا خلال الاتصال، التهاني بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.

وأكد رئيس المجلس الرئاسي، لرئيس المجلس العسكري الانتقالي التشادي، أهمية التنسيق والتشاور المستمر بين دول الجوار، في كل القضايا السياسية والأمنية، وخاصة بين ليبيا وتشاد.

وعبر السيد الرئيس، عن أمله في عودة الأمن والاستقرار لدولة تشاد، بما يساهم في أمن الساحل الإفريقي.

 

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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