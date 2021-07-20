المنفي يؤكد لرئيس المجلس العسكري الانتقالي التشادي أهمية التنسيق المشرك بين البلدين

أكد رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي لرئيس المجلس العسكري الانتقالي التشادي الفريق ركن محمد إدريس ديبي «أهمية التنسيق والتشاور المستمر بين دول الجوار، في كل القضايا السياسية والأمنية، وخاصة بين ليبيا وتشاد»، وفق المكتب الإعلامي للمنفي.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي جرى اليوم الثلاثاء، تبادل خلاله الجانبين، التهاني بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.

وأضاف المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي، أن المنفي عبر لرئيس المجلس العسكري الانتقالي التشادي، عن أمله في عودة الأمن والاستقرار لدولة تشاد، بما يساهم في أمن الساحل الأفريقي.

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وتبادل المنفي، خلال اتصال هاتفي في وقت سابق اليوم مع رئيس النيجر محمد بوعزوم، التهاني بمناسبة عيد الأضحى المبارك. وقال المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي، إن بوعزوم أعرب للمنفي عن تمنياته لليبيا وشعبها بالأمن والاستقرار والازدهار.

وأدى رئيس المجلس الرئاسي، صباح اليوم، صلاة عيد الأضحى المبارك، بساحة مسجد الفتح بمدينة طبرق شرق البلاد، مع أهالي وأعيان المدينة.

وأكد المنفي في تهنئته لليبيين بمناسبة عيد الأضحى على «أهمية التمسك بقيم التسامح والتضحية»، مشيرًا إلى «جهود المجلس الرئاسي في تحقيق المصالحة الوطنية، كخيار أمثل لإعادة الاستقرار ولم شمل أبناء الوطن».

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