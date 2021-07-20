المنفي للرئيس التونسي: نقف بجانبكم في أزمة كورونا

تلقى رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، اتصالاً هاتفياً، مساء اليوم الثلاثاء، من الرئيس التونسي قيس سعيد، هنأه فيه والشعب الليبي بحلول عيد الأضحى المبارك.

وبحسب إيجاز صحفي للمكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي، هنأ “المنفي”، الرئيس قيس سعيد والشعب التونسي بمناسبة العيد، معرباً عن عمق العلاقات الأخوية والروابط التاريخية، بين الشعبين الشقيقين ليبيا وتونس، ومؤكداً على أن استقرار الوضع الأمني في تونس، سينعكس ايجابياً على الأوضاع الأمنية في ليبيا.

وأطمئن رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي خلال الاتصال، على الأوضاع الصحية في تونس بسبب جائحة كورونا، مجدداً في الوقت ذاته استمرار وقوف ليبيا بجانب الشقيقة تونس في هذه الأزمة الطارئة.