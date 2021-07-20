المنفي يبحث مع الرئيس التونسي الوضع الأمني وأزمة كورونا

أعرب رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي في مكالمة هاتفية مع الرئيس التونسي قيس سعيد عن عمق العلاقات الأخوية والروابط التاريخية، بين الشعبين الليبي والتونسي .

وأكد المنفي خلال الاتصال على أن استقرار الوضع الأمني في تونس، سينعكس ايجابياً على الأوضاع الأمنية في ليبيا.

وكان المنفي قد تلقى هذا الاتصال الهاتفي مساء الثلاثاء، من الرئيس التونسي قيس سعيد، هنأه فيه والشعب الليبي بحلول عيد الأضحى المبارك.

و هنأ رئيس المجلس الرئاسي،بدوره الرئيس قيس سعيد والشعب التونسي بمناسبة العيد، كما أطمئن “المنفي” خلال الاتصال، على الأوضاع الصحية في تونس بسبب جائحة كورونا، مجدداً في الوقت ذاته استمرار وقوف ليبيا بجانب الشقيقة تونس في هذه الأزمة الطارئة.

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