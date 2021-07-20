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المنفي يبحث مع الرئيس التونسي الوضع الأمني وأزمة كورونا

تم النشر منذُ 5 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعرب رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي في مكالمة هاتفية مع الرئيس التونسي قيس سعيد عن عمق العلاقات الأخوية والروابط التاريخية، بين الشعبين الليبي والتونسي .

وأكد المنفي خلال الاتصال على أن استقرار الوضع الأمني في تونس، سينعكس ايجابياً على الأوضاع الأمنية في ليبيا.

وكان المنفي قد تلقى هذا الاتصال الهاتفي مساء الثلاثاء، من الرئيس التونسي قيس سعيد، هنأه فيه والشعب الليبي بحلول عيد الأضحى المبارك.

و هنأ رئيس المجلس الرئاسي،بدوره الرئيس قيس سعيد والشعب التونسي بمناسبة العيد، كما أطمئن “المنفي” خلال الاتصال، على الأوضاع الصحية في تونس بسبب جائحة كورونا، مجدداً في الوقت ذاته استمرار وقوف ليبيا بجانب الشقيقة تونس في هذه الأزمة الطارئة.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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