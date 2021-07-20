وفاة ثلاث نساء وإصابة آخرين في حادث سير شرق سرت

لقيت ثلاث نساء مصرعهن، وأصيب آخرون في حادث سير مروع على الطريق الساحلي بين منطقتي رأس لانوف والبريق، شرق مدينة سرت، جراء اصطدام سيارتين.

وقالت مصادر من قسم المرور والتراخيص برأس لانوف لـ«بوابة الوسط» اليوم الثلاثاء، إن السيارتين اشتعلت فيهما النيران بسبب قوة الاصطدام جرّاء السرعة الزائدة، ما أدى إلى تفحمهما.

وأوضحت المصادر أن الضحايا هن أم وابنتها وسيدة أخرى، إلى جانب ثلاثة آخرين أصيبوا بجروح بليغة ونقلوا إلى غرفة العناية الفائقة بأحد مستشفيات مدينة سرت.

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