المنفي يجري عدة اتصالات بالرؤساء العرب بمناسبة عيد الأضحى المبارك

أجرى رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، اليوم الثلاثاء، عدة اتصالات بنظرائه العرب بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

وفي أول اتصال له تبادل المنفي ورئيس المجلس العسكري الانتقالي في تشاد، الفريق ركن محمد إدريس ديبي، التهاني بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.

وأكد رئيس المجلس الرئاسي، لرئيس المجلس العسكري الانتقالي التشادي، أهمية التنسيق والتشاور المستمر بين دول الجوار، في كل القضايا السياسية والأمنية، وخاصة بين ليبيا وتشاد.

وعبر المنفي، عن أمله في عودة الأمن والاستقرار لدولة تشاد، بما يساهم في أمن الساحل الإفريقي.

وفي ثاني اتصال تبادل المنفي ورئيس جمهورية النيجر محمد بازوم، اليوم الثلاثاء، التهاني بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وأعرب الرئيس النيجري، لرئيس المجلس الرئاسي عن تمنياته لليبيا وشعبها بالأمن والاستقرار والازدهار.

وفي ثالث اتصال هنأ المنفي الرئيس التونسي قيس سعيد والشعب التونسي بمناسبة العيد، معرباً عن عمق العلاقات الأخوية والروابط التاريخية، بين الشعبين الشقيقين ليبيا وتونس، ومؤكداً على أن استقرار الوضع الأمني في تونس، سينعكس ايجابياً على الأوضاع الأمنية في ليبيا.

وأطمئن رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي خلال الاتصال، على الأوضاع الصحية في تونس بسبب جائحة كورونا، مجدداً في الوقت ذاته استمرار وقوف ليبيا بجانب الشقيقة تونس في هذه الأزمة الطارئة.

وفي رابع اتصال تلقى رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، اتصالاً هاتفياً مساء اليوم الثلاثاء، من رئيس مصر عبد الفتاح السيسي.

وقدم الرئيس المصري خلال هذا الاتصال، التهنئة لرئيس المجلس الرئاسي والشعب الليبي، بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.

وبدوره هنأ رئيس المجلس الرئاسي فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي والشعب المصري بمناسبة عيد الأضحى المبارك، مؤكداً على عمق العلاقات الأخوية والروابط التاريخية، التي تربط الشعبين الشقيقين ليبيا ومصر، معرباً عن تمنياته بدوام التقدم والازدهار لمصر قيادةً وشعباً.

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