السيسي وجونسون يؤكدان على ضرورة خروج المرتزقة والقوات الأجنبية من ليبيا

ناقش الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي المستجدات الليبية خلال اتصال هاتفي اليوم الثلاثاء مع رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون.

وذكرت الرئاسة المصرية في بيان لها أن الاتصال شهد تبادل الرؤى حول آخر مستجدات الأزمة الليبية وأهمية المضي قدماً في العملية السياسية الانتقالية الفارقة التي تمر بها البلاد بهدف تسوية تلك الأزمة بشكل نهائي وصولاً إلى الاستحقاق الانتخابي في موعده المرتقب نهاية العام الجاري.

وأضاف البيان الذي طالعته “الساعة 24″، أنه تم التأكيد على ضرورة خروج المرتزقة والمليشيات والقوات الأجنبية من ليبيا، والحفاظ على وحدة الأراضي الليبية وسلامة مؤسساتها الوطنية بما يقوض احتمالات تفشي الفوضى ويقطع الطريق على تدخلات القوى الخارجية.