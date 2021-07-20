المنفي يتبادل التهاني بمناسبة عيد الأضحى مع الرئيسين المصري والتونسي

تبادل رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي خلال اتصال هاتفي مساء اليوم الثلاثاء، التهاني بمناسبة عيد الأضحى المبارك مع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي والرئيس التونسي قيس سعيد.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي إن المنفي أكد للسيسي على عمق العلاقات الأخوية والروابط التاريخية، التي تربط الشعبين الشقيقين في ليبيا ومصر، معربا عن تمنياته بدوام التقدم والازدهار لمصر قيادة وشعبا.

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وأضاف أن المنفي اطمأن خلال اتصاله مع الرئيس التونسي قيس سعيد على الأوضاع الصحية في تونس بسبب جائحة كورونا، مجدداً في الوقت ذاته استمرار وقوف ليبيا بجانب الشقيقة تونس في هذه الأزمة الطارئة.

وأكد رئيس المجلس الرئاسي للرئيس التونسي على أن «استقرار الوضع الأمني في تونس، سينعكس ايجابياً على الأوضاع الأمنية في ليبيا»، وفق المكتب الإعلامي.

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