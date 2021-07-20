الكوني: العيد بعد العبور بالبلاد نحو 24 ديسمبر سيكون انتصار وطن

هنأ عضو المجلس الرئاسي، موسى الكوني، الشعب الليبي بمناسبة عيد الأضحى المبارك، داعيا الله أن يعيد هذه المناسبة العظيمة وقد أسعف الله بلادنا بمخرج عدل وسلام والعبور نحو الموعد مع التاريخ في الرابع والعشرين من ديسمبر.

الكوني، وفي تدوينة له عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، قال: “وإن وخزه كثير وجع، يبقى العيد منفرج أمل، وإشراق نور له بذاته”.

وأضاف “إذ أهنئكم بإطلالته المباركة، أتضرع إلى الله أن يعيده علينا وقد أسعفنا بمخرج عدل، وسلام هو الغاية والوسيلة، وأن يوفقنا في هذه الساعات، لأن نعبر بالبلاد نحو موعدها مع التاريخ في 24 ديسمبر، العيد عندئذ سيكون انتصار وطن”.

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