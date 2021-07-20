مجلس النواب مهنئا الليبيين بالعيد: نسأل الله أن يجمع شملنا ويوحّد صفنا

تقدم مجلس النواب، بخالص التهاني وأطيب الأمنيات إلى الشعب الليبي، بمناسبة عيد الأضحى المبارك، سائلا الله في هذه المناسبة أن يجمع الشمل ويوحد الصف.
وقال بيان صادر عن المجلس: “يتقدم مجلس النواب الليبي؛ رئاسة وأعضاء بخالص التهاني وأطيب الأمنيات إلى الشعب الليبي وكافة الشعوب الإسلامية بمناسبة عيد الأضحى المبارك”.
وأضاف البيان: “نسأل المولى عز وجل في هذه المناسبة المباركة أن يجمع شملنا ويوحد صفنا وأن يمن على بلادنا وسائر بلاد المسلمين بالأمن والاستقرار”.
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