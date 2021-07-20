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النايض يبحث مع المبعوث الفرنسي خروج كافة القوات الأجنبية من ليبيا

تم النشر منذُ 47 ثانية
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مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث
قناة ليبيا الحدث
مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث

اجتمع عارف النايض، رئيس تكتل إحياء ليبيا، افتراضيا، مع المبعوث الخاص الفرنسي بول سولير، بخصوص مخرجات اجتماع مجلس الأمن الأخير.

وقال بيان صادر عن المكتب الإعلامي للنايض: “اجتمع افتراضيًّا، مساء أمس الاثنين، عارف النايض، رئيس تكتل إحياء ليبيا، مع المبعوث الخاص الفرنسي بول سولير، بخصوص مخرجات اجتماع مجلس الأمن الأخير وتجديد دعم المجلس لإجراء الانتخابات الرئاسية المباشرة والبرلمانية في موعدها 24 ديسمبر 2021”.

وأضاف البيان “تم التأكيد على خروج كافة القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا”.

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قناة ليبيا الحدث

قناة ليبيا الحدث

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