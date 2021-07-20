17 إصابة في بني وليد جراء ذبح الأضاحي

استقبل قسم الإسعاف والطوارئ بمستشفى بني وليد العام حالات إصابة وجروح متفاوتة اليوم الثلاثاء، جراء عمليات الذبح والسلخ الأضاحي بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

وذكر المكتب الإعلامي بمستشفى بني وليد العام، أن أغلب الإصابات تتراوح بين خفيفة ومتوسطة.

وبحسب تصريح المناوب الإداري فإن أغلب الحالات أصيبوا بجروح مختلفة في اليدين والقدمين خلال عملية نحر الأضاحي، وتصدرت الإصابات بالجروح بسبب سوء استعمال وسائل النحر كالسكاكين والآلات الحادة وأدوات التقطيع المستعملة خلال عملية نحر الأضاحي، وتم تحويل حالة واحدة حالتها حرجة إلى مستشفيات طرابلس.

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