المنفي خلال صلاة العيد بطبرق يؤكد على التمسك بقيم التسامح والتضحية

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أدى رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، صباح اليوم الثلاثاء صلاة عيد الأضحى المبارك، بساحة مسجد الفتح بمدينة طبرق مع الأهالي والأعيان بالمدينة.

وأكد المنفي – بحسب المكتب الإعلامي لرئيس المجلس على “فيسبوك” – خلال هذه المناسبة على أهمية التمسك بقيم التسامح والتضحية.

وأشار رئيس المجلس الرئاسي إلى جهود المجلس الرئاسي في تحقيق المصالحة الوطنية، كخيار أمثل لإعادة الاستقرار ولم شمل أبناء الوطن.

وختم المنفي :”أتمنى أن يعود هذا العيد على الأمة الليبية، بالخير والاستقرار والسلام، وأن يجنبنا شر المحن والأوبئة”.