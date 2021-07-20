المشري: على الجميع التضحية من أجل مبادئ “17 فبراير”

رأى رئيس ما يسمى “مجلس الدولة” المنتهية ولايته للمجلس، خالد المشري، أنه “على الجميع التضحية من أجل مبادئ 17 فبراير وهي وحدة الوطن وسلامته والحفاظ على استقلاله استقلال تام”، بحسب وصفه.

المشري، وفي كلمة مصورة له، بمناسبة عيد الأضحى، قال: “يجب على المواطنين ضرورة اتخاذ الإجراءات الاحترازية بشأن فيروس كورونا وأخذ اللقاح الذي يقلل إلى درجة كبيرة آثار الفيروس ومضاعفاته”.

وأضاف: “يجب الوفاء بالالتزامات وتقديم التضحيات الممكنة للعبور بالبلاد لمرحلة الاستقرار وإنهاء المراحل الانتقالية والعبور لانتخابات 24 ديسمبر معربا عن أمله في أن تكون عيدا لإنهاء مشاكل وهموم الأمة”.

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