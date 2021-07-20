ليبيا الان

المشري: على الجميع التضحية من أجل مبادئ “17 فبراير”

تم النشر منذُ 49 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث
قناة ليبيا الحدث
مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث

رأى رئيس ما يسمى “مجلس الدولة” المنتهية ولايته للمجلس، خالد المشري، أنه “على الجميع التضحية من أجل مبادئ 17 فبراير وهي وحدة الوطن وسلامته والحفاظ على استقلاله استقلال تام”، بحسب وصفه.

المشري، وفي كلمة مصورة له، بمناسبة عيد الأضحى، قال: “يجب على المواطنين ضرورة اتخاذ الإجراءات الاحترازية بشأن فيروس كورونا وأخذ اللقاح الذي يقلل إلى درجة كبيرة آثار الفيروس ومضاعفاته”.

وأضاف: “يجب الوفاء بالالتزامات وتقديم التضحيات الممكنة للعبور بالبلاد لمرحلة الاستقرار وإنهاء المراحل الانتقالية والعبور لانتخابات 24 ديسمبر معربا عن أمله في أن تكون عيدا لإنهاء مشاكل وهموم الأمة”.

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قناة ليبيا الحدث

قناة ليبيا الحدث

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تعليقات

  • هههههههه على من تضحك يا تيس؟
    مبادي فبراير انت اول من حاربها
    أين الديمقراطية؟ أين الحرية؟ أين دولة المؤسسات والقانون؟ أين الجيش والشرطة؟
    لماذا خالفت الدستور؟ لماذا رفضتم التسليم للبرلمان؟ لماذا حاربتم الجيش؟ لماذا جعلتم البلاد مليشيات ومافيات؟
    ولاءك لحزبك وعمالتك لأردوغان واستثماراتك وسياحتك في تركيا والوطنية عندك بس في مصرف ليبيا المركزي والخلاص بالدولار..
    مفضوحييييييين واضحييييييين

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  • واضح انك اول الحريصين على استغلال الوطن من جانب الاتراك والمرتزقة واول المحاربين للجيش الوطنى ووزيرة الخارجية الساعين لاستقلال الوطن .
    كبر مقتا عند الله ان تقولوا مالا تفعلون .
    فانتم ياخوان سرطان الاوطان لا امن ولا امان دون التخلص من فكركم الضال المخالف للثوابت الاسلامية

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