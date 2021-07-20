صبيحة يوم العيد..الزناتي يكشف الوضع الوبائي بالمنطقة الشرقية

أخبارليبيا24

أكد وزير الصحة بحكومة الوحدة الوطنية علي الزناتي اليوم الثلاثاء أن الوضع الوبائي في المنطقة الممتدة من سرت غربًا، وحتى امساعد شرقًا إلى الكفرة في الجنوب الشرقي مستقر.

وأشاد الزناتي الذي يتابع الوضع الوبائي بالمنطقة الشرقية من داخل غرفة الطوارئ بالدور الذي يقوم به الأطباء المناوبين في التواصل ورصد المستجدات مع جميع المدن.

وأشار وزير الصحة بحكومة الوحدة الوطنية إلى أنه التواصل مع المناوبين الموجودين بمراكز العزل، وحسب المعلومات الواردة للغرفة الرئيسية في بنغازي، ولا توجد أي إصابة جديدة.

يشار إلى أن غرفة الطوارئ بالمنطقة الشرقية تتضمن (13) مركزًا للعزل وهي: سرت، بن جواد، البريقة، أجدابيا، جالو، تازربو، الكفرة، طبرق، درنة، المرج، شحات، برج الأمل، الهواري.