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البشتي: على الدبيبة أن يجعل مهمته الوحيدة والعاجلة حل أزمة الكهرباء

تم النشر منذُ 55 ثانية
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مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث
قناة ليبيا الحدث
مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث

أكد المحلل السياسي، عبد العظيم البشتي، أنه إذا نجح عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة الوحدة الوطنية، إذا نجح في حل أزمة الكهرباء قبل مغادرته في 24 ديسمبر، سيكون قد قام بإنجاز كبير.

البشتي، وفي منشور له، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، قال: “على السيد الدبيبه رئيس الوزراء أن يجعل مهمته الوحيدة الضرورية والعاجلة هي حل أزمة الكهرباء”.

وأضاف: “إن نجح في حلها قبل موعد مغادرته في 24 ديسمبر سيكون قد قام بإنجاز كبير، وسنكون له من الشاكرين”.

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قناة ليبيا الحدث

قناة ليبيا الحدث

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