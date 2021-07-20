التربية والتعليم تحدد موعد استئناف الدراسة

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أعلن المركز الوطني للامتحانات بوزارة التربية والتعليم في حكومة الوحدة الوطنية أن يوم 31 يوليو موعد استئناف الدراسة.

وأكد المركز عبر حسابه الرسمي على “فيسبوك” على أن تكون مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الثاني لسنوات النقل في موعدها المحدد سابقا وهو الـ “7” من أغسطس المقبل.

وكانت وزارة التربية والتعليم حددت في وقت سابق من يوليو الجاري مواعيد نهاية العام الدراسي 2020 – 2021.

وذكرت الوزارة أن 08 يوليو 2021 الصفوف الأولى: (الأول – الثاني – الثالث)، و15 يوليو 2021 الصفان (الرابع والخامس) من مرحلة التعليم الأساسي (نظام العام الدراسي).

وأشارت إلى أنه في 10 – 18 يوليو امتحان نهاية الفصل الدراسي الثاني للصفين (الرابع والخامس) (نظام الفصل الدراسي).

وأكدت وزارة التعليم أنه في 05 أغسطس 2021 سنوات النقل (السادس – السابع – الثامن – أولى ثانوي – ثانية ثانوي)، و07 – 19 أغسطس 2021 الامتحانات النهائية للفصل الدراسي الثاني للصفوف (السادس – السابع – الثامن – أولى ثانوي – ثانية ثانوي).