يونيسف” تعبر عن قلقها من تصاعد حالات “كورونا” في ليبيا

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عبرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة “يونيسف” عن قلقها من تصاعد حالات الإصابة بفيروس كورونا وسط معدلات التطعيم المنخفضة في ليبيا.

وأضافت المنظمة أن ليبيا تشهد ارتفاعًا مقلقًا في حالات الإصابة بفيروس كورونا في الأسبوعين الماضيين حيث بلغت الإصابات ذروتها.

وأشارت “يونيسف” إلى أن المركز الوطني لمكافحة الأمراض سجل 6,061 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في 18 يوليو، وهو أعلى معدل يومي منذ ظهور الجائحة.

وقال الممثل الخاص لليونيسف في ليبيا عبد القادر موسى “نحن قلقون من الانتشار السريع للفيروس في البلاد”.

وأضاف موسى :”إن معدلات التطعيم منخفضة للغاية، والانتشار سريع، فمن الضروري أن نكون أسرع في استجابتنا، وأهم شيء يمكننا القيام به لوقف انتشار فيروس كورونا والمتحورات هو ضمان التطعيم”.

وأشار إلى أن البلدان ذات التغطية العالية تمكنت بجرعتين من اللقاحات من خفض معدل الاستشفاء والوفيات بشكل كبير، كما أننا بحاجة إلى اتباع الإجراءات الوقائية والالتزام بها