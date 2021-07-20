وكيل وزارة الداخلية وضباط القوات المسلحة يؤدون صلاة عيد الأضحى المبارك بساحة الكيش

أدى وكيل وزارة الداخلية للشؤون الفنية فرج اقعيم صباح اليوم الثلاثاء صلاة عيد الأضحى المبارك بساحة الشهداء بمدينة بنغازي رفقة آمر اللواء 106 مُجحفل عقيد خالد حفتر ورئيس قسم النجدة والتحري الجنائي عقيد جمال العمامي وعدد من ضُباط القوات المُسلحة ووزارة الداخلية وبمشاركة أهالي وأعيان المدينة.

وقال مكتب الإعلام الأمني أن الصلاة أقيمت في أجواءٍ عفوية سادها الود والتسامح والإيمان بشعائر الله عز وجل في مشاهد تدل على الترابط الاجتماعي بين القيادات العسكرية والأمنية والشعب الليبي.

وأضاف مكتب الإعلام أن المواطنين قدموا المعايدات للقيادات العسكرية والأمنية مؤكدين تضامنهم ودعمهم للحلمة الموسعة الساعية لتعزيز واستتباب الأمن بالمدينة

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