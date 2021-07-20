وزير الصحة : لم نجد مبالغ لمكافحة كورونا ودعم مراكز العزل

أخبار ليبيا 24 – صحة

طالب وزير الصحة بحكومة الوحدة الوطنية علي الزناتي مجلس النواب بالإسراع في عملية اعتماد الميزانية العامة لمواجهة تفشي وباء كورونا في ليبيا.

الزناتي أكد في مقطع مصور نشرته الوزارة أهمية قيام الحكومة ومجلس النواب بتضمين الميزانية مخصصات مالية لمواجهة وباء كورونا مضيفا ”لم نجد مبالغ لمكافحة كورونا ودعم مراكز العزل عندما راجعنا الميزانية وميزانية الصحة ينقصها الكثير”.

ودعا الزناتي المواطنين للالتزام بإجراءات مكافحة وباء كورونا من خلال تقليل التنقل بين المدن باستتثناء الجانب الإنساني والظروف القصوى ومنع التجمعات الاجتماعية والتزاحم وارتداء الكمامات وغسل اليدين وتقيد العاملين في المخابز والأسواق والصيدليات بالمسافات الآمنة والتعاون مع مقدمي خدمات الصحة.

يشار إلى أن حكومة فائز السراج المنتهية ولايتها ضخت مبالغ ضخمة تجاوزت 1.27 مليار دينار ليبي كاعتمادات لمواجهة جائحة كورونا إلا أنها فشلت في التصدي لها.

وأعلن مصرف ليبيا المركزي، حينها، أن إجمالي أذونات الصرف المنفذة لمجابهة فيروس كورونا المستجد خلال 2020 بنحو 1.27 مليار دينار، والتي لا تشمل على نفقات الباب الرابع (الدعم) والذي تخطى 5 مليار دينار ليبي.

وأوضح المصرف أن إجمالي حجم الإيراد الفعلي (4,462) مليار دينار وقرض بقيمة 26.706 مليار دينار بينما بلغ حجم الإنفاق (37,310) مليار دينار.