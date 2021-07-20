النايض يجتمع افتراضيًّا بالمبعوث الخاص الفرنسي

اجتمع افتراضيًّا، مساء امس الاثنين، عارف النايض، رئيس تكتل إحياء ليبيا، مع المبعوث الخاص الفرنسي بول سولير، بخصوص مخرجات اجتماع مجلس الأمن الأخير و تجديد دعم المجلس لإجراء الانتخابات الرئاسية المباشرة والبرلمانية في موعدها 24 ديسمبر 2021، وتأكيده على خروج كافة القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا.

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