النايض يجتمع افتراضيًّا بالمبعوث الخاص الفرنسي

اجتمع افتراضيًّا، مساء امس الاثنين، عارف النايض، رئيس تكتل إحياء ليبيا، مع المبعوث الخاص الفرنسي بول سولير، بخصوص مخرجات اجتماع مجلس الأمن الأخير و تجديد دعم المجلس لإجراء الانتخابات الرئاسية المباشرة والبرلمانية في موعدها 24 ديسمبر 2021، وتأكيده على خروج كافة القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا.
عن مصدر الخبر
قناة ليبيا
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