الملف الليبي.. ضمن مباحثات السيسي مع رئيس الوزراء البريطاني

بحث الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي مع رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون آخر مستجدات الأزمة الليبية وأهمية المضي قدماً في العملية السياسية الانتقالية الفارقة التي تمر بها البلاد بهدف تسوية تلك الأزمة بشكل نهائي وصولاً إلى الاستحقاق الانتخابي في موعده المرتقب نهاية العام الجاري.

وقال المتحدث باسم رئاسة الجمهورية المصرية بأن الاتصال الهاتفي بين السيسي وجونسون تطرق أيضاً إلى التأكيد على ضرورة خروج المرتزقة والمجموعات المسلحة والقوات الأجنبية من ليبيا والحفاظ على وحدة أراضيها وسلامة مؤسساتها الوطنية بما يقوض احتمالات تفشي الفوضى ويقطع الطريق على تدخلات القوى الخارجية.

كما ناقش الجانبان أهم ملفات العلاقات الثنائية بين البلدين ومنها التعاون التجاري،والاستثماري، والصحي، والامني، وجهود مكافحة الارهاب علاوةً على تبادل وجهات النظر بشأن آخر مستجدات القضايا ذات الاهتمام المشترك، بالاضافة الى تطورات قضية سد النهضة وتعزيز التنسيق في الملفات الإقليمية والدولية، في ضوء التحديات الخطيرة التي تواجهها منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا والعالم أجمع.

وتوافق الطرفان حول أهمية توثيق وتطوير التعاون في المجالات الأمنية والعسكرية والاستخباراتية، خاصةً فيما يتعلق بقضايا مكافحة الإرهاب والهجرة غير القانونية وتأمين الحدود.

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