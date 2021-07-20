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الكيلاني تعلن استكمال إجراءات صرف منحة الزوجة والأبناء للربع الثاني من 2021

تم النشر منذُ 32 ثانية
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مصدر الخبر / بوابة الوسط
بوابة الوسط
مصدر الخبر / بوابة الوسط

أعلنت وزيرة الشؤون الاجتماعية وفاء الكيلاني، استكمال الوزارة إجراءات صرف منحة الزوجة والأبناء للربع الثاني من العام الجاري.

وأكدت حرص حكومة الوحدة الوطنية الموقتة على تحسين الوضع المعيشي للشعب، حسب كلمة في مقطع فيديو منشورعلى صفحة «حكومتنا» في موقع «فيسبوك»، اليوم، الثلاثاء.

وفي 15 يوليو الجاري، قررت الحكومة تخصيص نحو مليار و86 مليون دينار لوزارة الشؤون الاجتماعية، من أجل صرف منحة الزوجة والأبناء عن شهور أبريل ومايو ويونيو، وكذلك ملحق شهور يناير وفبراير ومارس للعام الجاري.

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بوابة الوسط

بوابة الوسط

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