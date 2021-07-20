ضبط قاتل ابن عمه في صبراتة

قبضت قوات الأمن على المتهم في جريمة قتل ابن عمه في مدينة صبراتة.

تعود بداية الواقعة إلى ورود بلاغ لوحدة التحري بفرع إدارة إنفاذ القانون المنطقة الغربية بالإدارة العامة للعمليات الأمنية حول قتل أحد الأشخاص ابن عمه بعد مشاجرة الخميس الماضي، حيث أطلق النار عليه، حسب بيان وزارة الداخلية على صفحتها في موقع «فيسبوك».

وعلى الفور، باشر أعضاء وحدة التحري البحث وجمع المعلومات، حتى ضبط الجاني، واتخذت معه الإجراءات القانونية، ثم أحيل إلى مركز شرطة صبراته من حيث الاختصاص.

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