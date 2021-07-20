وزير الداخلية يتفقد التمركزات الأمنية في أول أيام العيد

قام وزير الداخلية المكلف عميد “بشير الأمين” مساء الثلاثاء، أول أيام عيد الأضحى المبارك بجولة تفقدية على التمركزات الأمنية للأجهزة التابعة للوزارة والمعنية تنفيذ الخطة الأمنية الموضوعة لحفظ الأمن طيلة أيام عطلة العيد.

وكانت الأجهزة الأمنية، قد ألقت القبض على المدعو “م،س،ا” المتهم بقتل ابن عمه “ا، ا، ا” وذلك بعد مشاجرة حصلت بينهما يوم الخميس الماضي.

وقالت وزارة الداخلية في بيان طالعته “الساعة 24″، إن أعضاء وحدة التحري بالفرع باشروا البحث، وتبين أن الجاني قام بالرماية على المجني عليه بواسطة سلاح ناري نوع بريته، وأرداه قتيلاً، وتم القبض على الجاني.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حياله وإحالته إلى مركز شرطة صبراتة من حيث الاختصاص.