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أبوسبيحة: المال أفسد «لجنة الحوار» وسيعمل على تأجيل الانتخابات بأي ثمن

تم النشر منذُ 44 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

قال رئيس المجلس الأعلى لقبائل ومدن فزان، علي مصباح أبو سبيحة، إن المال الفاسد أفسد لجنة الحوار السياسي، وسيعمل على تأجيل الانتخابات وبأي ثمن خصما من ميزانيتكم أيها الشعب المسكين.

وأضاف أبوسبيحة، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” إن أجرت الانتخابات بتفاهمات دولية، فسيشترون أصواتكم بالدراهم من أجل كسبهم المليارات”.

وتابع:” فلا تنتظروا الحل من هؤلاء الذين لا يستحقون إلا البصق فى وجوههم، وانتزاعهم عنوة من على كراسيهم التى وصلوها على أكتافنا ودماء أبنائنا”.

واختتم:” سحقا لكل من يتآمر على الشعب ويحول بينه وبين ممارسته لحقوقه الإنسانية والديمقراطية”.

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أبوسبيحة الانتخابات التأجيل المال الفاسد

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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تعليقات

  • اخيرا وصلت ياعم الشيخ ابوسبيحة الى نتيجة اقوى مما ادعوه لها وهى اتفوووووووووووه على كل الخونة والعملاء ومعدومى الضمير والانتهازيين وتدعوا للبصق فى وجوههم وانا اتدعوا ان نتف عليهم اى اقل مما تدعوا اليه !!
    قريبا نقول ابصقوووووووووا على نن يستحقوا اتفوووووووووووه

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  • وقد نرى دعوة اكبر من اتفوووووووووووه وابصقوا فنجد من يجعوا الى الطرطرة على الطراطير الصراصير الخائتة والتبرز على كل من يبرز من نجاسة السيلسة

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