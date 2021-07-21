أبوسبيحة: المال أفسد لجنة الحوار وسيعمل على تأجيل الانتخابات بأي ثمن

قال رئيس المجلس الأعلى لقبائل ومدن فزان، علي مصباح أبو سبيحة، إن المال الفاسد أفسد لجنة الحوار السياسي، وسيعمل على تأجيل الانتخابات وبأي ثمن خصما من ميزانيتكم أيها الشعب المسكين.

أبوسبيحة، وعبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أضاف: “إن أجرت الانتخابات بتفاهمات دولية، فسيشترون أصواتكم بالدراهم من أجل كسبهم المليارات”.

وتابع: “فلا تنتظروا الحل من هؤلاء الذين لا يستحقون إلا البصق فى وجوههم، وانتزاعهم عنوة من على كراسيهم التى وصلوها على أكتافنا ودماء أبنائنا”.

واختتم: “سحقا لكل من يتآمر على الشعب ويحول بينه وبين ممارسته لحقوقه الإنسانية والديمقراطية”.

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