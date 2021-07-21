وزير الداخلية: نوصي المواطنين بضرورة الالتزام بالاجراءات الاحترازية والوقائية لتفادي انتشار وباء كورونا

هنأ وزير الداخلية العميد خالد مازن، الثلاثاء، الشعب الليبي بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

مازن، وفي بيان نشرته الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية على فيسبوك، قال: “بمناسبة عيد الاضحى المبارك اتقدم بأحر التهاني وأجمل التبريكات لكافة أعضاء وزارة الداخلية ضباط و ضباط صف وأفراد وموظفين ولأبناء الشعب الليبي بهذه المناسبة، وادعو الله عز وجل أن يهله علينا وعلى الأمة الاسلامية بالخير واليمن والبركات”.

وتابع: “وفي هذه الأيام المباركة نتضرع الى الله أن يرفع عنا هذا الوباء ويحفظ بلادنا وينعم عليها بالأمن والأمان، وكما نشد على أيادي رجال الشرطة البواسل الذين لم يدخروا جهدا في الحفاظ على أمن واستقرار بلادنا بالوقوف ضد كل من تسول له نفسه المساس بأمننا”.

وأضاف: “نطالبهم بأن يكون ولاءهم لله ثم الوطن لضمن مستقبل زاهر لأجيالنا القادمة وأن ينعموا في خير وأمان، ويطيب لي أن أرفع أسمى آيات الشكر والتقدير الطبية الطبة المساعدة التي والاحترام للعناصر تحارب من أول دخول هذه الجائحة للبلاد ومازالوا يعملون بلا كلل ولا ملل حفاظا على صحة المواطنين”.

وتابع: “ونوصي المواطنين والمواطنات بضرورة الالتزام بالاجراءات الاحترازية والوقائية والمحافظة على التباعد الاجتماعي حفاظا على سلامتهم من هذا الوباء”.

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